Офис Генерального прокурора намерен попросить президента Владимира Зеленского продлить еще на два месяца действие указа об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Укринформ" в понедельник, 8 февраля.

"Офис генпрокурора просить продолжить указ об отстранении Тупицкого еще на два месяца", - сказал источник.

Напомним, 29 декабря 2020 года Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении главы КСУ сроком на два месяца с этой должности.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

В первый день февраля стало известно, что Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного суда, зарегистрировал иск Александра Тупицкого, в котором он оспаривает указ президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины".

После этого Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении судьи.