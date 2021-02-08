Из-за снежных осадков, которые с утра идут в Киеве, столица буквально замерла в большом заторе. Сложной остается ситуация на трассах и в регионах страны.

Все подробности погода на завтра, 9 февраля - в нашем материале.

Пробки и погода в Киеве

По данным на 17:30 часов в Киеве пробки составляют 8 баллов. Уже через полчаса-час прогнозируется 9 баллов.

"Красные" сейчас такие улицы:

бульвар Тарас Шевченко,

ул. Сечевых Стрельцов,

проспект Валерия Лобановского,

ул. Антоновича,

ул. Бассейная,

ул. Крещатик,

ул. Сакасаганского,

ул. Жилянская,

ул. Вячеслава Черновола,

съезды на проспект Победы,

ул. Вадима Гетьмана,

Кольцевая дорога в районе м. Теремки, м. Академгородок,

Северный мост,

Гаванский мост,

бульвар Леси Украинки в районе м. Печерская,

ул. Набережно-Крещатицкая,

ул. Льва Толского в районе Ботанического сада,

ул. Евгения Коновальца,

ул. Соборная в направлении Софиевской Борщаговки,

ул. Елены Телиги в районе м. Дорогожичи,

Сложная ситуация - на выездах из Киева в направлении области.

"Ну, в сравнении с утром едут как-то машины по Киевской области. Медленно, осторожно, но едут. И все такие вежливые, что характерно, пропускают друг друга, перед перестроением включают повороты. Никто не хочет ждать полицию в сугробе", - написал во второй половине для в фейсбуке Кирилл Сазонов.

По прогнозу такими пробки будут вплоть до 20 часов - тогда трафик уменьшится и они сократятся до 5 баллов.

Впрочем, снег в Киеве не прекратится ни завтра, ни послезавтра. Особенно много осадков прогнозируется в четверг и в пятницу.

С 13 на 14 февраля температура ночью понизится до -15 градусов. Сильный морозы не отступят, а самый холодная холодная ночь - до -23 градусов - ожидается в будущую среду, 17 февраля.

Пробки и погода в регионах Украины

По данным последним спасателей, снег шел в Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой, Харьковской областях и в Киеве. В Закарпатской и Одесской областях - дождь.

Из хороших новостей: ж\д и аэропорты работают штатно.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. При этом с 15:00 ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах таких трасс:

Киевская область: М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев -Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь,

Полтавская область: М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь,

Ровенская область: М-06 Киев-Чоп,

Житомирская область: М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель,

Черкасская область: М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь,

Черниговская область: М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы.

Не везде меры превентивными. Например, по трассе Киев-Чоп было принято решение после того, как сильный снегопад ее парализовал. Там скопились грузовики, образовались километровые пробки.

Трасса Киев - Чоп. Фото: nv.ua

На территории Волынской области для расчистки снежных заносов ограничено движение всего транспорта на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь. Тяжелого транспорта на автодорогах:

Т-03-02 Пища-Козин между Владимиром-Волынским и с. Павловка,

Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между с. Павловка и пгт Михайловка,

Т-03-03 Луцк-Дубно.

Жители регионов Украины сообщают о сложной дорожной обстановке в своих городах. Вот, например, сообщение одесситки в фейсбуке:

"По факту. За 2 часа в поле моего зрения не попал ни один коммунальщик или машина спец техники. Тротуары сплошной каток. С деревьев сыпятся огромные ветки, с каждым порывом ветра на головы прохожих прилетают куски льда. Над головой болтаются оборванные провода. Транспорт да, ходит. Просто потому что может... пока. Но не весь. И это ЦЕНТР. Как люди передвигаются на районах, не знаю. На Черёмушках, два квартала до остановки транспорта можно проехать с ветерком, если в спину подует ветер. Идти не получится, сплошной лёд", - написала Татьяна Зет.

Из-за сильного гололеда за день в Одессе за день случилось 25 аварий. В области ветер обесточил 44 населенных пункта.

Чрезвычайное происшествие на дорогах случилось в селе Чернята Ивано-Франковской области. Там съехала в кювет маршрутка, в которой находилось 18 человек. С обочины транспорт вытаскивали спасатели.

В Черновцах сломалось пять троллейбусов, а в маршрутках замерзло топливо. На остановках скопились пассажиры, которые спешили на работу и учебу.

В Житомире, по данным местных СМИ, за день выпало около 30 сантиметров снега. Спецтехника справляется с трудом. На подмогу вызвали сотрудники ОСМД.

На высокогорье Карпат выпало до 132 сантиметров снега. Местные власти сообщают о значительной снеголавинной опасности. В Ивано-Франковской области штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля

Не только в Киеве, но и в большинстве областей Украины завтра, 9 февраля, ожидается снег.

Сильные снегопады ожидаются севере страны и Харьковской области. Температура воздуха ночью опустится от -5 до -10 градусов, а на северо-востоке - до -13 градусов. Днем столбики термометров покажут от нуля до -5 градусов.

В центральных областях ночью пройдет значительный мокрый снег. Ожидается гололед, а днем небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, а днем ожидается от нуля до +5 градусов.

Ветер во вторник подует юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. По всей Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы 15-20 м/с.

На карте ниже можно увидеть, что самый сильный снегопад завтра будет в таких городах: