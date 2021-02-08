Уборка снежных заносов в Киеве. Фото: Киевавтодор
Уборка снежных заносов в Киеве. Фото: Киевавтодор

Из-за снежных осадков, которые с утра идут в Киеве, столица буквально замерла в большом заторе. Сложной остается ситуация на трассах и в регионах страны.

Все подробности погода на завтра, 9 февраля - в нашем материале. 

Пробки и погода в Киеве

По данным на 17:30 часов в Киеве пробки составляют 8 баллов. Уже через полчаса-час прогнозируется 9 баллов. 

"Красные" сейчас такие улицы: 

  • бульвар Тарас Шевченко,
  • ул. Сечевых Стрельцов, 
  • проспект Валерия Лобановского,
  • ул. Антоновича,
  • ул. Бассейная, 
  • ул. Крещатик, 
  • ул. Сакасаганского, 
  • ул. Жилянская, 
  • ул. Вячеслава Черновола, 
  • съезды на проспект Победы, 
  • ул. Вадима Гетьмана, 
  • Кольцевая дорога в районе м. Теремки, м. Академгородок, 
  • Северный мост,
  • Гаванский мост,
  • бульвар Леси Украинки в районе м. Печерская,
  • ул. Набережно-Крещатицкая,
  • ул. Льва Толского в районе Ботанического сада,
  • ул. Евгения Коновальца,
  • ул. Соборная в направлении Софиевской Борщаговки,
  • ул. Елены Телиги в районе м. Дорогожичи,

пробки в Киеве сейчас онлайн на карте

Сложная ситуация - на выездах из Киева в направлении области. 

"Ну, в сравнении с утром едут как-то машины по Киевской области. Медленно, осторожно, но едут. И все такие вежливые, что характерно, пропускают друг друга, перед перестроением включают повороты. Никто не хочет ждать полицию в сугробе", - написал во второй половине для в фейсбуке Кирилл Сазонов. 

пробки в Киеве

По прогнозу такими пробки будут вплоть до 20 часов - тогда трафик уменьшится и они сократятся до 5 баллов. 

Впрочем, снег в Киеве не прекратится ни завтра, ни послезавтра. Особенно много осадков прогнозируется в четверг и в пятницу.

С 13 на 14 февраля температура ночью понизится до -15 градусов. Сильный морозы не отступят, а самый холодная холодная ночь - до -23 градусов - ожидается в будущую среду, 17 февраля. 

погода в Киеве на две недели

Пробки и погода в регионах Украины

По данным последним спасателей, снег шел в Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой, Харьковской областях и в Киеве. В Закарпатской и Одесской областях - дождь.

Из хороших новостей: ж\д и аэропорты работают штатно. 

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. При этом с 15:00 ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах таких трасс:

  • Киевская область: М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев -Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь,
  • Полтавская область: М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь,
  • Ровенская область: М-06 Киев-Чоп,
  • Житомирская область: М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель,
  • Черкасская область: М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь,
  • Черниговская область: М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы. 

Не везде меры превентивными. Например, по трассе Киев-Чоп было принято решение после того, как сильный снегопад ее парализовал. Там скопились грузовики, образовались километровые пробки. 

Киев Чоп

Трасса Киев - Чоп. Фото: nv.ua

На территории Волынской области для расчистки снежных заносов ограничено движение всего транспорта на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь. Тяжелого транспорта на автодорогах:

  • Т-03-02 Пища-Козин между  Владимиром-Волынским и с. Павловка,
  • Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между с. Павловка и пгт Михайловка,
  • Т-03-03 Луцк-Дубно. 

Жители регионов Украины сообщают о сложной дорожной обстановке в своих городах. Вот, например, сообщение одесситки в фейсбуке: 

"По факту. За 2 часа в поле моего зрения не попал ни один коммунальщик или машина спец техники. Тротуары сплошной каток. С деревьев сыпятся огромные ветки, с каждым порывом ветра на головы прохожих прилетают куски льда. Над головой болтаются оборванные провода. Транспорт да, ходит. Просто потому что может... пока. Но не весь. И это ЦЕНТР. Как люди передвигаются на районах, не знаю. На Черёмушках, два квартала до остановки транспорта можно проехать с ветерком, если в спину подует ветер. Идти не получится, сплошной лёд", - написала Татьяна Зет. 

погода в Одессе

Из-за сильного гололеда за день в Одессе за день случилось 25 аварий. В области ветер обесточил 44 населенных пункта. 

Чрезвычайное происшествие на дорогах случилось в селе Чернята Ивано-Франковской области. Там съехала в кювет маршрутка, в которой находилось 18 человек. С обочины транспорт вытаскивали спасатели.

В Черновцах сломалось пять троллейбусов, а в маршрутках замерзло топливо. На остановках скопились пассажиры, которые спешили на работу и учебу. 

В Житомире, по данным местных СМИ, за день выпало около 30 сантиметров снега. Спецтехника справляется с трудом. На подмогу вызвали сотрудники ОСМД. 

новости Житомира снег

На высокогорье Карпат выпало до 132 сантиметров снега. Местные власти сообщают о значительной снеголавинной опасности. В Ивано-Франковской области штормовое предупреждение. 

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля

Не только в Киеве, но и в большинстве областей Украины завтра, 9 февраля, ожидается снег. 

Сильные снегопады ожидаются севере страны и Харьковской области. Температура воздуха ночью опустится от -5 до -10 градусов, а на северо-востоке - до -13 градусов. Днем столбики термометров покажут от нуля до -5 градусов.

В центральных областях ночью пройдет значительный мокрый снег. Ожидается гололед, а днем небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, а днем ожидается от нуля до +5 градусов.

Ветер во вторник подует юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. По всей Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы 15-20 м/с.

прогноз погоды на завтра

На карте ниже можно увидеть, что самый сильный снегопад завтра будет в таких городах:

  • Сумы,
  • Харьков,
  • Киев,
  • Полтава,
  • Черкассы,
  • Житомир,
  • Ровно,
  • Тернополь,
  • Ровно,
  • Винница,
  • Черновцы. 

снег в Украине 9 февраля

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.