Из-за снежных осадков, которые с утра идут в Киеве, столица буквально замерла в большом заторе. Сложной остается ситуация на трассах и в регионах страны.
Все подробности погода на завтра, 9 февраля - в нашем материале.
Пробки и погода в Киеве
По данным на 17:30 часов в Киеве пробки составляют 8 баллов. Уже через полчаса-час прогнозируется 9 баллов.
"Красные" сейчас такие улицы:
- бульвар Тарас Шевченко,
- ул. Сечевых Стрельцов,
- проспект Валерия Лобановского,
- ул. Антоновича,
- ул. Бассейная,
- ул. Крещатик,
- ул. Сакасаганского,
- ул. Жилянская,
- ул. Вячеслава Черновола,
- съезды на проспект Победы,
- ул. Вадима Гетьмана,
- Кольцевая дорога в районе м. Теремки, м. Академгородок,
- Северный мост,
- Гаванский мост,
- бульвар Леси Украинки в районе м. Печерская,
- ул. Набережно-Крещатицкая,
- ул. Льва Толского в районе Ботанического сада,
- ул. Евгения Коновальца,
- ул. Соборная в направлении Софиевской Борщаговки,
- ул. Елены Телиги в районе м. Дорогожичи,
Сложная ситуация - на выездах из Киева в направлении области.
"Ну, в сравнении с утром едут как-то машины по Киевской области. Медленно, осторожно, но едут. И все такие вежливые, что характерно, пропускают друг друга, перед перестроением включают повороты. Никто не хочет ждать полицию в сугробе", - написал во второй половине для в фейсбуке Кирилл Сазонов.
По прогнозу такими пробки будут вплоть до 20 часов - тогда трафик уменьшится и они сократятся до 5 баллов.
Впрочем, снег в Киеве не прекратится ни завтра, ни послезавтра. Особенно много осадков прогнозируется в четверг и в пятницу.
С 13 на 14 февраля температура ночью понизится до -15 градусов. Сильный морозы не отступят, а самый холодная холодная ночь - до -23 градусов - ожидается в будущую среду, 17 февраля.
Пробки и погода в регионах Украины
По данным последним спасателей, снег шел в Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой, Харьковской областях и в Киеве. В Закарпатской и Одесской областях - дождь.
Из хороших новостей: ж\д и аэропорты работают штатно.
По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. При этом с 15:00 ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах таких трасс:
- Киевская область: М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев -Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь,
- Полтавская область: М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь,
- Ровенская область: М-06 Киев-Чоп,
- Житомирская область: М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель,
- Черкасская область: М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь,
- Черниговская область: М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы.
Не везде меры превентивными. Например, по трассе Киев-Чоп было принято решение после того, как сильный снегопад ее парализовал. Там скопились грузовики, образовались километровые пробки.
Трасса Киев - Чоп. Фото: nv.ua
На территории Волынской области для расчистки снежных заносов ограничено движение всего транспорта на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь. Тяжелого транспорта на автодорогах:
- Т-03-02 Пища-Козин между Владимиром-Волынским и с. Павловка,
- Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между с. Павловка и пгт Михайловка,
- Т-03-03 Луцк-Дубно.
Жители регионов Украины сообщают о сложной дорожной обстановке в своих городах. Вот, например, сообщение одесситки в фейсбуке:
"По факту. За 2 часа в поле моего зрения не попал ни один коммунальщик или машина спец техники. Тротуары сплошной каток. С деревьев сыпятся огромные ветки, с каждым порывом ветра на головы прохожих прилетают куски льда. Над головой болтаются оборванные провода. Транспорт да, ходит. Просто потому что может... пока. Но не весь. И это ЦЕНТР. Как люди передвигаются на районах, не знаю. На Черёмушках, два квартала до остановки транспорта можно проехать с ветерком, если в спину подует ветер. Идти не получится, сплошной лёд", - написала Татьяна Зет.
Из-за сильного гололеда за день в Одессе за день случилось 25 аварий. В области ветер обесточил 44 населенных пункта.
Чрезвычайное происшествие на дорогах случилось в селе Чернята Ивано-Франковской области. Там съехала в кювет маршрутка, в которой находилось 18 человек. С обочины транспорт вытаскивали спасатели.
В Черновцах сломалось пять троллейбусов, а в маршрутках замерзло топливо. На остановках скопились пассажиры, которые спешили на работу и учебу.
В Житомире, по данным местных СМИ, за день выпало около 30 сантиметров снега. Спецтехника справляется с трудом. На подмогу вызвали сотрудники ОСМД.
На высокогорье Карпат выпало до 132 сантиметров снега. Местные власти сообщают о значительной снеголавинной опасности. В Ивано-Франковской области штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Украине на 8 февраля
Не только в Киеве, но и в большинстве областей Украины завтра, 9 февраля, ожидается снег.
Сильные снегопады ожидаются севере страны и Харьковской области. Температура воздуха ночью опустится от -5 до -10 градусов, а на северо-востоке - до -13 градусов. Днем столбики термометров покажут от нуля до -5 градусов.
В центральных областях ночью пройдет значительный мокрый снег. Ожидается гололед, а днем небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, а днем ожидается от нуля до +5 градусов.
Ветер во вторник подует юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. По всей Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы 15-20 м/с.
На карте ниже можно увидеть, что самый сильный снегопад завтра будет в таких городах:
- Сумы,
- Харьков,
- Киев,
- Полтава,
- Черкассы,
- Житомир,
- Ровно,
- Тернополь,
- Ровно,
- Винница,
- Черновцы.