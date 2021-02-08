Из-за того, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого не пускают на работу, КСУ не может оплатит коммунальные платежи и зарплату сотрудникам.

Об этом со ссылкой на научного консультанта суда Анатолия Селиванова сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Селиванова, Тупицкий, согласно указу президента, отстранен от обязанностей судьи КС, но не отстранен от исполнения обязанностей главы Конституционного суда и в его распоряжении находится печать, которая ставится на финансовой документации для Казначейства.

"Глава КС не может пройти в здание Конституционного суда… у него нет доступа к сейфу, где находится печать… он не может пройти в свой кабинет и поставить эту печать", - сказал Селиванов.

Без этой печати, по его словам, оказались заблокированы платежи Казначейства - в том числе коммунальные платежи и выплаты заработной платы. Селиванов заявил, что растет сумма задолженности, за неуплату коммунальных платежей она составляет 5 млн грн ежедневно.

Впрочем, сотрудникам Конституционного суда удалось получить зарплату, поскольку печать поставил руководитель секретариата суда, но в следующий раз Казначейство может не пропустить такой документ. Причина в том, что финансовая документация подобного порядка заверяется первым лицом или исполняющим обязанности главы суда, но не временно исполняющим обязанности.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть продлен срок действия указа президента об отстранении Тупицкого от исполнения обязанностей судьи, Селиванов сказал, что вопрос возвращения Тупицкого на должность "будет решать Офис генпрокурора".

Напомним, 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины.

19 января Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Тупицкому по двум статьям - заведомо ложные показания и подкуп свидетеля.