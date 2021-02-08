По состоянию на 14:00 8 февраля в Украине наблюдается местами небольшой снег во Львовской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой, Харьковской областях и в Киеве. В Закарпатской области идет дождь.

Ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Н-17 Маюничи - Торчин между пгт Торчин (Волынская область) и селом Шклинь. Также ограничили движение тяжеловесных транспортных средств на некоторых дорогах общего пользования в пределах Волынской области, сообщается на сайте ГСЧС.

По информации Службы автомобильных дорог проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Согласно решению КГГА о запрете въезда с 15:00 в Киев крупногабаритного транспорта, с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев- Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь ) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей.

Также подразделения ГСЧС осуществили буксировки 29 транспортных средств и оказали помощь 65 лицам.

Железнодорожный транспорт и аэропорты функционируют в обычном режиме.

Ранее "Страна" писала о том, что сильный снегопад парализовал трассу "Киев - Чоп".

Также мы сообщали, что Кличко призвал автомобилистов Киева пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

Об актуальной ситуации на украинских дорогах читайте в нашем материале.