Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за позиции по Второй мировой войне и строительству "Северного потока-2"

Ему не понравилось, что глава ФРГ связал историю Второй мировой войны и современные отношения с Россией. В комментарии посол расценил высказывания президента Германии, как попытку уменьшить историческую вину Германии перед Украиной, представив Россию единственной преемницей СССР.

Интересно, что "наезд" на Штайнмайера - это сам по себе скандал от человека в ранге посла страны. Президент Германии - фигура пускай и номинальная, но это официальный представитель страны в том числе на международной арене.

Посол Мельник уже не впервые критикует немецкие власти за "пророссийскую" позицию. А недавно он попал в скандал с критикой немецких ученых, которые отказались признать голодомор геноцидом украинцев.

Разбирались, что его возмутило на этот раз.

Напомнил о 20 миллионах погибших. Что заявил Штайнмайер

В интервью газете Rheinische Post немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за достройку газопровода "Северный поток-2".

Он назвал энергетические отношения последним мостиком между Россией и Европой, который остался после существенного ухудшения взаимоотношений в последние годы.

"После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост", - отметил политик.

Штайнмайер выразил мнение, что это точно не поможет освобождению Навального из тюрьмы. "Как нам еще оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы оборвем последние связи?", - задался вопросом президент.

В связи с чем Штайнмайер напомнил, чем вообще кончались разногласия двух стран в исторической перспективе.

Он сказал, что для немцев важно "еще одно совсем иное измерение - взгляд на очень изменчивую историю с Россией". И напомнил, что 22 июня исполняется 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз. И что жертвами войны стали более 20 миллионов человек в бывшем СССР.

"Это не оправдывает ложную российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", - завершил мысль Штайнмайер.

То есть президент достаточно четко предостерег немцев от разрыва отношений с Россией - напомнив им о миллионах погибших после того, как Берлин и Москва не сумели сохранить мир в прошлом столетии. Это серьезное заявление, которое показывает, насколько важно для многих представителей германской элиты сотрудничество с Москвой (прежде всего экономическое).

Понятно, что украинская официальная позиция с этими настроениями в немецких верхах не созвучна. Но посол Андрей Мельник ответил Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что называется, по гамбургскому счету.

"Абсолютное искажение истории". Что ответил Мельник

После этого интервью посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Франка-Вальтера Штайнмайера. Причем не только за слова о "Северном потоке-2" - но и о вкладе Советского Союза в победу над нацизмом.

Мельник заявил, что такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, якобы вызвала в Украине шок.

"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", - заявил Мельник.

По его словам, слова президента являются "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорирование непомерных жертв других народов", прежде всего украинского, которые входили в состав советского государства и понесли огромные потери во время нападения гитлеровской Германии.

Посол напомнил, что не менее 8 миллионов украинцев были замучены СС и вермахтом, из них - более 5 миллионов мирных жителей, а из 6 миллионов украинцев в Красной армии, более половины погибли.

"Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", - добавил посол.

Он продолжил, что, как показали недавние дебаты в Бундестаге, депутаты немецкого парламента не готовы признать огромную цену, которую заплатила украинская нация, когда свирепствовал немецкий террор.

Андрей Мельник высказал надежду, что уже в ближайшее время в Берлине построят отдельный мемориал миллионам украинских жертв нацизма. И напомнил, что 22 июня 1941 года не Москва, а украинские города подверглись массированным бомбардировкам.

"Именно вот этот более "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительны исторические аргументы ради обеления "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", - написал Андрей Мельник.

Что означает "ярость посла"?

К заявлениям Андрея Мельника есть ряд вопросов. Во-первых, исторического характера.

Очевидно, что нацистская Германия воевала с Советским Союзом, который руководился из Москвы. И какого-то "отдельного" нападения на Украину, Белоруссию и другие, впоследствии независимые республики, не было. Все они входили в СССР.

То есть тут аналогия Штайнмайера корректная.

Но этого не скажешь, слушая Андрея Мельника. Судя из его слов, каяться немцам нужно перед Украиной, а с Россией никаких "потоков" не строить. Правда, посол не поясняет, что будет, если разрыв Европы и России в перспективе приведет к новой войне.

Второй аспект - это дипломатическая скандальность заявлений украинского посла. О ней говорят опрошенные "Страной" немецкие журналисты и политические эксперты.

"Очевидно, произошло недоразумение или недопонимание, в ином случае неясно, что вызвало возмущение украинского посла. Штайнмайер говорил об общих жертвах Советского союза, в состав которого входила тогда и Украина. Где здесь искажение истории? Более того, президент уточнил, что это не оправдывает ложную российскую политику сегодня. Германия поддерживала и поддерживает Украину, поэтому ни о каких двойных смыслах в интервью Штайнмайера речи быть не может. А вот реакция посла Украины нельзя назвать дипломатичной, а такой, которая может омрачить германо-украинские отношения", - сказал "Стране" немецкий журналист и политолог Пол Урбан.

Политолог Хайко Шольц считает, что Мельник перешел границы приличий, когда обвинил президента ФРГ в цинизме. И если так будет продолжаться, то Украине будет трудно сохранить нынешний уровень поддержки Берлина.

"Северный поток-2 – проект, который вызывает противоречивые мнения даже в ЕС, не говоря уже об Украине, у которой конфликт с Россией. Поэтому возмущение Киева понять можно, хотя дипломаты обычно воздерживаются от подобных резких заявлений, способных ухудшить отношения со страной-партнером, негласным лидером ЕС. Обвинение президента государства послом в "цинизме" и "абсолютном искажении истории" выглядит весьма дерзким. Возможно, Украина рассчитывает на поддержку США, но еще пару подобных заявлений, и для Украины это может вылиться в снижение поддержки Германии. Кроме того, непонятно, как с трубопроводом связан вопрос Великой мировой войны, ведь Штайнмайер корректно высказался, упомянув об общих потерях СССР, часть которого была Украина. Война была катастрофой для всех граждан бывшего СССР, для всего мира", - сказал Шольц.