В Латвии Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) запретил ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории страны. С 15 февраля решение вступает в силу и будет действовать на протяжении года.

Об этом сообщил председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньша в Twitter в понедельник, 8 февраля.

Совет постановил с 15 февраля запретить ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии на один год.

"Мы свое информационное пространство защищаем, защищали и будем защищать", - написал он.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба одобрил действия Латвии относительного российского телеканала.

"Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти относительно Украины", - написал Кулеба в своем Twitter в понедельник, 8 февраля.

Напомним, в Латвии сейм одобрил поправки к закону "О защищенных услугах", согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. В частности, законодательство ранее предусматривало санкции за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях. А теперь ответственность за просмотр российских телеканалов начнут распространять и на физических лиц.

Также мы сообщали, что в 2019 году Национальный совет по электронным СМИ Латвии уже принимал решение запретить ретрансляцию программ российского телеканала "Россия РТР" на территории страны. Нарушение обнаружили в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут". И тогда запретили ретрансляцию сроком на три месяца.

Тем временем в Украине 2 февраля Владимир Зеленский ввёл решение СНБО о введении персональных санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, аннулировались лицензии на вещание принадлежащих ему телеканалов (112 Украина, NewsOne, ZIK). Санкции будут действовать пять лет.