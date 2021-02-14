В понедельник, 15 февраля, православные украинцы будут праздновать Сретение Господне - один из важных двунадесятых церковных праздников, символизирующий встречу со Спасителем. Это праздник о любви Бога к каждому из нас, о любви к ближнему и о том, что никогда не поздно обратиться к Всевышнему за помощью.

Коротко о празднике

Сретение с церковнославянского переводится как "встреча". История праздника берет начало от Ветхого Завета, когда богослова по имени Симеон привлекли к переводу древнейшей части Библии для Александрийской библиотеки.

В Ветхом Завете говорилось о приходе мессии и рождении сына Божьего от непорочной девы. При переводе с еврейского на греческий Симеон позволил себе усомниться в предсказании и допустил своевольную трактовку написанного - вместо "девы" он хотел использовать словоформу "жена".

Ему помешал ангел, который явившись сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока лично не убедиться в непорочном рождении Иисуса Христа. На момент, когда предсказание исполнилось, Симеону было 300 лет. Встреча произошла на 40-й день после Рождества Христова, когда Иосиф с Марией следуя иудейской традиции принесли в Иерусалимский храм младенца Иисуса. С этих событий начинается история Нового Завета. И взяв на руки младенца, Симеон произнес слова "Ныне отпущаеши", которые стали началом молитвы. После этого старец поведал Богоматери об участи Её Сына и почил в мире.

То есть встреча Спасителя с Симеоном как бы связывает несколько поколений и напоминает каждому верующему о незыблемости православных традиций, необходимости служения и крепкой вере.

В народе на Сретение принято говорить о еще одной встрече - зимы и весны, которая тоже происходит 15 февраля. Впрочем, это лишь наложение христианства на язычество и не имеет отношения к духовному смыслу праздника.

Значение иконы

На иконе изображено, как Дева Мария передает старцу Симеону в руки маленького Иисуса. На иконе красное полотно как бы обрамляет стены храма, композиционно показывая, что события происходят внутри помещения. И если правая часть иконы указывает на события Ветхого Завета, то левая - на Новый Завет. По центру изображен Иисус Христос, который является мерилом старого и нового. При этом поза Симеона несколько склоняется перед святостью Божьей Матери и муками младенца, которые ей суждено пережить.

Традиции праздника

На Сретение посещают храм и освящают свечи. После службы их приносят домой, чтобы зажигать в горе и радости. Такие свечи хранили дома и зажигали до следующего Сретения, молились о душевных и физических силах.

Считалось, что эти свечи способны исцелять не только душу, но и тело. В старину их ставили у изголовья постели больного для скорейшего выздоровления.

С праздником связано много народных поверий. Предки называли свечи, освященные в храме на Сретение, "громничными" и верили, что они могут защитить дом от молний, урожай - от паводков, а деревья - от сильного мороза. В церкви на Сретение святят воду, которая считается такой же ценной, как и крещенская. Ею кропили не только жилье, но и домашний скот, а также воинов перед тяжелым боем.

На Сретение нельзя заниматься уборкой и рукоделием, гадать и пить алкоголь, ругаться и ссориться.

Православные поздравления

Пусть на Сретение в прошлом останутся все невзгоды, дом наполнится достатком и счастьем, а сердце - любовью и радостью.

На Сретение желаю мира и радости, истинных ценностей, спасительной надежды и веры. Пусть Всевышний хранит от бед тебя и твоих родных.

Пусть молитвы наделяют силой противостоять любому искушению в жизни, очищают душу, укрепляют веру в справедливость.

Пусть жизнь будет наполнена смыслом, каждый день проходит в благодатном труде и радости, самые заветные желания исполняются, а Всевышний пошлет в ответ на молитвы благословение!

Пусть Господь будет чутким к молитвам и подарит всем нам милость. Со святым праздником Сретения!

Пусть вера приносит благодать и укрепляет нашу праведность, а осознанность и здравие сделают тебя счастливым человеком, который будет готов поделиться радостью с близкими!

Желаю стойко принимать все испытания, быть благодарным за радостные и светлые моменты, также уметь прощать своих обидчиков, стремясь к миру и благополучию.

Со светлым праздником! Пусть сердце и душа всегда ощущают помощь Спасителя, молитва будет искренней, а твой жизненный путь будет благословенен и избавлен от недоброжелателей

Пусть твое сердце будет наполнено любовью, терпением и смирением, а Господь всегда протягивает тебе руку помощи. Пусть в сердце будет вера в Создателя, добро и счастье в твоей жизни!

Желаю не терять смысл жизни, быть хранимым Господом и пребывать в Его любви!

Хочу пожелать в этот день, чтобы мир был добр и справедлив по отношению к тебе. Желаю благодати в сердце и смирения в душе!