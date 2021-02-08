Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил послам при международных организациях, ОБСЕ, Совете Европы и ООН, разъяснить ситуацию о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

Об этом заявил чиновник в ходе форума "Украина 30".

"Сразу после решения СНБО я поручил нашим послам при ОБСЕ, при Совете Европы, при ООН пойти и разъяснить логику того, что произошло. Мы с ними взаимодействуем", - сказал глава украинского МИД.

По его словам, "реакция международных партнеров постоянно отслеживается".

Напомним, в Европейском Союзе оценивают последствия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). По словам представителя ЕС, согласно Соглашению об ассоциации, Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе слова.

Также сообщалось, что в представительстве Украины при ЕС заявили, что Евросоюз якобы одобрил отключение NewsOne, Zik и 112.