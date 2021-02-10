В среду, 10 февраля, в народе отмечают именины домового, а буддисты готовятся к скорому новому году, очищая свою жизнь от негатива.

Праздники дня

По инициативе ООН сегодня в мире отмечают День зернобобовых, чтобы напомнить их важность в борьбе с голодом и как части здорового рациона. Самые популярные зернобобовые культуры в мире - горох, фасоль, чечевица. Главная их ценность в высоком содержании белка, которое делает блюда из них питательными и частично заменяющими мясные и молочные продукты. Диетологи советуют комбинировать в своем дневном рационе белки животного и растительного происхождения.

Буддисты отмечают Дугжууба - ритуал очищения перед новым годом (китайский новый год, который в этом году отмечают 12 февраля). В этот день проводили генеральную уборку, не оставляя ни одного уголка, готовили подарки, угощения. Главный же ритуал дня - сжигание в костре всего плохого, чтобы оно осталось в уходящем году.

Церковь и народный календарь сегодня почитают богослова и поэта Ефрема Свирина. Святой жил в Месопотамии во время царствования Константина Великого. В юношестве он ушел в пустыню, отрекшись от мира. Его речи и записи, толкования Святого писания наставляли на путь истинный, приводили верующих к покаянию. Святой умер в глубокой старости и был похоронен в сирийской пустыне.

В народе в честь святого отмечали день Ефрема, который также был известен под другими названиями - ветродуй, запечник, сверчковый заступник, прибаутник.

В этот день нельзя был убивать насекомых, живущих в доме. Хорошей приметой был подмести полы венком из полыни.

Также отмечали именины домового. Чтобы задобрить его, на ночь оставляли за печью кашу в миске. При этом приговаривали: "Прими нашу кашу. Ешь пироги - дом береги!"

В народе верили, что домовой не злое, но справедливое существо. Он не терпел ссор, лени, а вот трудолюбивым и порядочным людям помогал в доме. Считалось, что поладить с ним может кошка, которую называли хозяйкой дома.

Вечер дня посвящали посиделках, на которых рассказывали истории и прибаутки о домовом.

Именины сегодня отмечают Владимир. Георгий, Игнат, Ефрем, Ольга, Федор.

Открытки доброе утро и хорошего дня