Украинские власти все еще рассматривают возможность введения адаптивного карантина. При этом самый высокий уровень ограничений, "красный", будет устанавливаться отдельным решением.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещании у президента Украины Владимира Зеленского, сообщается на сайте главы государства.

По словам главы правительства, адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению в регионе могут установить "красную" зону.

В ближайшее время вопрос введения адаптивного карантина вынесут на рассмотрение Кабмина.

Напомним, ранее сообщалось, что "красная зона" будет вводиться, если рост числа госпитализированных за семь дней увеличится на более 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с подведенным кислородом. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине введение жесткого карантина будет рассматриваться только в случае угрозы коллапса медицинской системы.

Также мы сообщали, что карантин в Украине продлят до конца апреля, но ограничения ослабят.