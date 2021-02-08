Шмыгаль рассказал, как в Украине будут вводиться карантинные ограничения "красной" зоны
Украинские власти все еще рассматривают возможность введения адаптивного карантина. При этом самый высокий уровень ограничений, "красный", будет устанавливаться отдельным решением.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещании у президента Украины Владимира Зеленского, сообщается на сайте главы государства.
По словам главы правительства, адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению в регионе могут установить "красную" зону.
В ближайшее время вопрос введения адаптивного карантина вынесут на рассмотрение Кабмина.
Напомним, ранее сообщалось, что "красная зона" будет вводиться, если рост числа госпитализированных за семь дней увеличится на более 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с подведенным кислородом. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине введение жесткого карантина будет рассматриваться только в случае угрозы коллапса медицинской системы.
Также мы сообщали, что карантин в Украине продлят до конца апреля, но ограничения ослабят.