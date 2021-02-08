Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас считает, что украинским властям нужно привлекать популярных людей, чтобы повышать уровень доверия и популярности вакцины от коронавируса.

Об этом Маасикас заявил 8 февраля в ходе форума "Украина 30".

"Одно дело принять вакцину к использованию, но совсем другое - наладить все технические детали и соответствующим образом создать доверие к вакцине и удержать ее на высоком уровне... В 1950-х, когда началась вакцинация от полиомиелита, в нее не все верили. И король рок-н-ролла Элвис Пресли вакцинировался в прямом эфире, и популярность вакцины выросла сразу. Это был очень позитивный пример, нам нужны подобные примеры", - сказал Маасикас.

Напомним, в посольстве США обвинили пророссийских политиков в дезинформации о вакцинации в Украине.

Также мы писали о том, что ранее во время форума "Украина 30" Зеленский заявил, что будет прививаться вакциной Pfizer - возможно, в прямом эфире.

Кроме того, китайской вакцине, которую уже заказала Украина, доверяет всего 6% украинцев.