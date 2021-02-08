"Слуга народа" планирует до конца февраля провести съезд партии под негласным лозунгом "Перезагрузка". На нем обсудят грядущие перемены в партии.

Об этом "Стране" сообщил источник в партии.

"Мы больше не секси. Не сложилось. Центризм, либертарианство - все в прошлом. Руководство говорит, что будем менять идеологию партии. Правда, на какую именно, никто пока не в курсе. Но обещают новый курс, что теперь все будет по-другому. Более жестко. Также на съезде решат вопрос исключения Дубинского (народного депутата, которого уже исключили из фракции СН - Ред.) из партии и поднимут вопрос о снятии с главы партийной ячейки Киевской области", - сказал "Стране" источник.

Напомним, ранее мы писали, что будет с фракцией "Слуги народа" после исключения Дубинского.

Также сообщали, что "Слуга народа" потеряла лидерство в рейтинге партий.