Вакцинацию в Украине от коронавируса будут проводить в пунктах прививок и силами мобильных бригад. В среднем в каждом регионе будет по 23 таких бригады.

Об этом в понедельник, 8 февраля, в ходе форума "Украина 30" рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Для осуществления вакцинации медицинская система может обеспечить 4,25 тысяч пунктов прививок и 572 мобильные бригады, в среднем 23 мобильных бригады на регион. На первом и втором этапе в каждом регионе будет достаточно сформировать по семь-восемь мобильных бригад", - сказал Степанов.

По его словам, медиков сейчас обучают осуществлять вакцинацию, процесс завершится к середине февраля.

"Сейчас медработники проходят соответствующие обучение и к средине февраля будут готовы. Мы детально прописали каждый этап, но так, чтобы оперативно адаптировать его под изменения эпидемических или логистических условий", - заявил глава Минздрава.

По данным Степанова, ведомство, ЦОЗ в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ уже провели первый этап оценки холодовой цепочки для транспортировки и сохранности вакцин.

"Государство способно обеспечить всю логистику. Для сверхнизких температур государство уже привлекло частную компанию", - сказал министр.

По данным главы Минздрава, на первом этапе вакцинации планируется охватить 370 тысяч человек: работники мобильных бригад вакцинации, медики, врачи и средний медицинский персонал, работающие в медучреждениях и предоставляющие помощь больным Covid-19, работники лабораторий, работники экстренки, включая водителей, граждане, пребывающие в специализированных медучреждениях, и работники таких медучреждений (интернаты, дома людей пожилого возраста и др.), военнослужащие.

На втором, третьем и четвертом этапе вакцину получат люди, которые входят в группу риска по профессиональному признаку, состоянию здоровья или возрасту.

Напомним, Зеленский заявил, что будет прививаться вакциной Pfizer - возможно, в прямом эфире.

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