Массовая драка произошла на железнодорожном вокзале в Смеле (Черкасская область). Причиной конфликта стало то, что одна из компаний слишком громко, по мнений другой, слушала музыку. "Детонатором" послужило замечание, которое сделал нетрезвый представитель одной из сторон. После этого в кулачном бою сошлись не менее чем по десятку человек с каждой стороны.

Как сообщили в полиции, начавшийся на вокзале инцидент затем переместился в другую локацию. Одна компания мужчин и женщин скрылась с места происшествия, а другая - их искала. Они приехали по адресу их проживания - в общежитие. Но их оппонентов не оказалось дома и "гости" попросту учинили там погром.

В полиции добавили, что о драке стало известно из соцсетей. Пост опубликовал один из местных жителей Смелы, который стал очевидцем погрома.

"В общежитие ворвались 10 человек, крушили окна и разбили нос мужчине...", - написал пользователь соцсети.

Итогом массовой драки стали легкие телесные повреждения у нескольких человек.

Полиция установила личности всех граждан, принимавших участие в драке. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296 (хулиганство) и ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что житель Львова избил полицейских, которые пытались разнять драку.

Также мы сообщали, что появилось видео драки "слуг народа" с депутатами Европейской солидарности в горсовете Червонограда.