После начала вакцинации от Covid-19 Украина будет принимать зеркальные меры по условиям пропуска на свою территорию невакцинированных граждан других государств.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает пресс-служба Офиса президента.

"Европа не даст возможности свободного странствования, если у тебя нет вакцинации. Если люди хотят уехать - отдохнуть или по работе, надо будет вакцинироваться", - сказал президент.

По его словам, наша страна должна иметь зеркальные, паритетные отношения с другими государствами, особенно с соседями - странами Европейского Союза.

"Если они будут пускать с какими-то штампами, паспортами или подтвержденным вакцинированием, то мы должны делать то же самое", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский объяснил, почему Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V".

Также мы писали о том, как в посольстве США обвинили пророссийских политиков в дезинформации о вакцинации в Украине.