В понедельник, 8 февраля, Хозяйственный суд Киева оставил без движения иск экс-совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, который пытается оспорить национализацию банка.

Об этом со ссылкой на юридического советника "Приватбанка" Андрея Пожидаева пишет "Экономическая правда".

На заседании в понедельник, 8 февраля, суд установил, что "истец подал заявление с определенными нарушениями, не указал все необходимые реквизиты". Ему предоставили 10 дней с сегодняшнего дня на устранение этих недостатков.

По словам Пожидаева, если истец не устранит недостатки в течение 10 дней, исковое заявление оставят без рассмотрения. Также он заявил, что банк имеет несколько аргументов, которые исключают возвращения акций Боголюбову. В частности, он назвал "банковский" закон, который запрещает требовать акции у государства. Также, по его словам, на момент подачи иска прошло более 3 лет с момента национализации и истек срок исковой давности.

Напомним, суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить один миллион фунтов стерлингов Приватбанку.

Также мы писали о том, что прошлой весной Приватбанк подал новые иски против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд.