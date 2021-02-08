Правоохранители разоблачили преступную группу коллекторов, которые создавали порнографический контент с изображением клиентов-должников и шантажировали их этим.

Об этом информирует пресс-служба Киберполиции в понедельник, 8 февраля.

По данным правоохранителей, участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые якобы предоставляли кредиты.

"В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее - угрожали распространить такие материалы и осуществить физическую расправу. По предварительным подсчетам, злоумышленники осуществили более 360 тысяч угроз гражданам из разных регионов Украины", - рассказали в киберполиции.

Правоохранители провели полсотни обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов в Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей, а также в столице. Полицией были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и "черновые" записи.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.189 (вымогательство) и по ч.3 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие продолжается. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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