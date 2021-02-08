В связи с сильными снегопадами в понедельник, 8 февраля, движение по трассе "Киев - Чоп" ограничено, в результате чего десятки транспортных средств оказались в пробках.

Об этом сообщает "Перший".

Такую картину можно наблюдать на Львовщине. Движение по трассе в пределах Закарпатской области, пока не затруднено, однако трасса "Киев-Чоп" после Сколе загружена.

"Укрaвтодор" совместно с ГСЧС и Нaционaльной полицией в облaстях, где бушует непогодa, могут вводить временные ограничения для грузового трaнспорта и пaсaжирских автобусов.

Напомним, в связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в Киев временно ограничен.

Кроме того, в аэропортах "Борисполь" и "Киев" предупредили об изменениях в расписании рейсов из-за снегопада.