Аэропорты Львова и Одессы отменили часть рейсов в понедельник, 8 февраля, из-за мощного снегопада в Украине. Еще ряд авиарейсов прибудет в Украину с опозданием. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайтах аэропортов.

В частности, Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого отменил рейс в Киев, также задерживается вылет в Минск. Но при этом все прибывающие в Украину рейсы ожидаются вовремя.

В Одесском международном аэропорту в понедельник отменили рейс в Стамбул. Также отменены рейсы из Тель-Авива, Стамбула и задерживается самолет из Борисполя.

В Международном аэропорту "Борисполь" 8 февраля значительно опаздывают рейсы из Амстердама, Днепра, Одессы, Праги и Шарм-Эль-Шейха. По данным, опубликованным на сайте, вылет всех рейсов из "Борисполя" ожидается вовремя.

В аэропорту "Харьков", Международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского и Международном аэропорту "Днепр" все рейсы осуществляются согласно расписанию.

Стоить отметить, что на данный момент указано, что рейсы, которые запланированы на завтра, будут отправляться и прибывать согласно расписанию.

Ранее "Страна" писала о том, что утром в понедельник Киев сковали девятибалльные пробки, а Украину заметает снегом.

Также мы сообщали, что во вторник Украину продолжит засыпать снегом и публиковали карту погоды.