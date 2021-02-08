В посольстве США считают, что украинцы не доверяют вакцинации, в том числе из-за пророссийских политиков и распространяемой ими дезинформации.

Об этом замглавы Миссии США в Украины Кристина Квин заявила 8 февраля в ходе форума "Украина 30".

"Мы противодействуем дезинформации, которая является угрозой для наших общих возможностей. Мы пытаемся удержать эпидемию под контролем, но мы соглашаемся, что остается еще много-много вызовов, которые требует международного сотрудничества", - сказала Квин.

По ее словам, дезинформация является одной из причин низкого уровня доверия украинцев к вакцинации.

"Мы будем сотрудничать, чтобы противодействовать дезинформации, и Украина сейчас предстает перед определенными фабрикациями и, к сожалению, политики, которых поддерживают российские силы, начинают распространять недоверие к вакцинации, что подрывает в целом возможности здравоохранения", - сказала Кристина Квин.

Кроме того, она напомнила, что американское правительство уже выделило Украине порядка 43 миллионов долларов помощи. Речь идет о гуманитарной помощи, а также поддержке медиков, малого и среднего бизнеса в сложные времена.

Напомним, ранее в ходе форума президент Еврокомиссии объявила, что попросила страны ЕС пожертвовать Украине вакцину от коронавируса.

Также мы писали о том, как Зеленский попытался объяснить, почему Украина не будет закупать российскую вакцину Спутник V.