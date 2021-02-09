Во вторник, 9 февраля, отмечают день пиццы, день стоматолога и день безопасного интернета. На народном календаре - Златоустьев день, когда разжигали домашний очаг и произносили заговоры от зубной боли.

Читайте о праздниках сегодняшнего дня, а также сохраняйте красивые открытки "С добрым утром".

Международный день стоматолога отмечают в день святой Аполлонии, которой раньше молились, чтобы утихла зубная боль. Лечением зубов человечество занимается уже давно. Судя по археологическим находкам, прототипы бормашин начали использовать еще до нашей эры. На территории Пакистана были обнаружены останки людей, живших в 6-4 вв до н.э. В их зубах были просверлены аккуратные одинаковые отверстия, что может говорить об использовании зубной техники.

День пиццы ежегодно отмечают 9 февраля. Таким образом удовлетворили просьбу Италии, которая является родиной этого любимого миллионами взрослых и детей блюда. Появилась пицца в Неаполе и была едой бедняков. Лепешка на скорую руку, приправленная томатным соусом, быстро утоляла голод. Со временем блюдо распространилось по всему миру, появились сотни вариантов начинки - с сыром, морепродуктами, ананасом, мясом и колбасками, овощная, с грибами.

Пиццу обожают миллионы людей. Фото: GoodFon

Еще одна международная дата сегодня - день безопасного интернета. Дату отмечают, чтобы напомнить о принципах безопасного общения и писка информации.

На народном календаре Златоустьев день в честь Ивана Златоуста. Ему молились в минуты отчаяния, обращаясь за помощью в учебе. В Златоустьев день произносили заговоры от зубной боли, приговаривая "чтоб зубы окаменели и ввек не болели".

Еще одно название дня - Златоустьев огонь - связано с поверьем, что сегодня нужно развести огонь в домашнем очаге, так, чтобы сухие дрова и щепки сразу вспыхнули. Такой ритуал сулил мир и достаток в семье.

Огонь - символ уюта в семье. Фото: GoodFon

Именины сегодня отмечают Иван, Петр и Дмитрий.

Открытки и картинки с добрым утром.