Во вторник, 9 февраля, в Украине под влиянием циклона, перемещающегося с юго-запада Европы, ожидается морозная погода с мокрым снегом.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В большинстве областей пройдет снег, в ночь на 9 февраля на севере страны и Харьковской области ожидаются значительные снегопады и метели. Температура воздуха ночью опустится от -5 до -10 градусов, а на северо-востоке - до -13 градусов. Днем столбики термометров покажут от нуля до -5 градусов.

В центральных областях ночью пройдет значительный мокрый снег, ожидается гололед, а днем небольшой мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, а днем ожидается от нуля до +5 градусов.

Ветер во вторник подует юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. По всей Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы 15-20 м/с.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха днем опустится до -7 градусов, а ночью - до -10.

Прогноз погоды на 9 февраля. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, 8 февраля в Украине ухудшилась погода. Спасатели просят водителей без лишней надобности не выезжать на дорогу. Из-за мощного снегопада Киев закрывают для грузового транспорта.

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