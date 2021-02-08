Жену Медведчука Оксану Марченко внесли в черные списки "Миротворца"
Оксану Марченко внесли в черные списки сайта "Миротворец".
Как говорится на странице сайта, ее внесли в список за "финансирование террористов и российских оккупантов,
отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) и пр."
Напомним, ранее сообщалось, что Нацсовет внепланово проверит телеканал "1+1" после информации о том, что его долей владеет Оксана Марченко.
Также мы писали о том, как Оксана Марченко рассказывала о кумовстве с президентом РФ.
По ее словам, инициатором того, чтобы их дочь Дарью крестил президент России Владимир Путин, была именно она.
"Инициатором была я. Попросила мужа обратиться с просьбой к Владимиру Владимировичу, чтобы он покрестил нашу дочь", - сказала "Стране" Оксана Марченко.