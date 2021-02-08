В минувшие выходные, 6-7 февраля, в Киеве произошло более 150 ДТП. В шести из них люди получили травмы. Об этом сообщили в столичной патрульной полиции, как передает УНН.

"Патрульные Киева за выходные оформили 148 ДТП без травмированных и заявлено 6 ДТП с травмированными", - говорится в сообщении.

Также известно, что в субботу и воскресенье в Киевской области зарегистрировано более 80 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб.

Напомним, в ночь на понедельник в Киеве на мосту Патона по вине пьяного водителя столкнулись три автомобиля.

Также мы сообщали, что из-за мощного снегопада Киев закрывают для грузового транспорта, а на дорогах столицы и Украины из-за снега образовался транспортный коллапс.