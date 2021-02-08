В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены тем, что Twitter признал официальным аккаунт МИД России в аннексированном Крыму. В ведомстве в очередной раз требуют заблокировать верифицированный аккаунт так называемого представительства в соцсети.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар в своем Twitter в понедельник, 8 февраля.

"В дополнение к двум нашим предыдущим призывам мы повторяем, что абсолютно неприемлемо ставить так называемому "МИД России в Крыму" проверенную галочку, пока международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН четко говорят #CrimeaIsUkraine. Twitter должен немедленно заблокировать этот аккаунт!" - написала Джеппар.

Напомним, аккаунт Министерства иностранных дел России в аннексированном Крыму в Twitter признали официальным. Администрация соцсети пометила его голубой галочкой 8 февраля (такие отметки предоставляются страницам, которые являются верифицированными и официальными). В Украине недовольны происходящим - в связи с этим в топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism (Twitter поддерживает терроризм) и #CrimeaIsUkraine.