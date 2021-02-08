На территории украинских Карпатах местами выпало более метра снега. В частности, в районе снеголавинной станции Пожежевская, неподалеку от Говерлы, высота снежного покрова на утро понедельника, 8 февраля составила 60-132 см. Снег характеризовали как слежавшийся и влажный. Об этом сообщает ресурс "Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах" в соцсети.

Вблизи станции Плай (полонина Боржава, Закарпатье) намело 50-65 см, снег насыщенный водой, слабо закреплен. А на снеголавинном посту Драгобрат (Закарпатье) высота снежного покрова составила 99 см. Везде температура плюсовая.

На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин Украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - на утро 8 февраля шел мелкий снег. Здесь держится 3 градуса мороза, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Напомним, в понедельник, 8 февраля, Украину засыпает снегом. При этом на западе и юге при минусовой температуре идет дождь, так что на дороге образовалась гололедица. Спасатели просят водителей без лишней надобности не выезжать на дороги. После обеда ожидается усиление осадков. Некоторые участки дорог в разных областях уже начали перекрывать. "Страна" выясняла, что сейчас происходит с погодой и ситуацией на дорогах, а также, какой прогноз на ближайшие дни.

Также мы сообщали, что из-за мощного снегопада Киев закрывают для грузового транспорта.