Знаменитый британский журналист и радиоведущий, ведущий проекта "Люди" на попавшем под санкции канале 112 Сева Новгородцев поддержал журналистов, которые вышли на акцию протеста в Киеве 8 февраля.

Видеообращение Севы Новгородцева опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

"Журналисты, которые в этот холодный день мерзнут где-то в парке! Хочу обратиться к вам со словами поддержки, поддержки моральной, потому что, находясь вдалеке от вас, физически никак вас поддержать не могу, поучаствовать в вашем протесте также не имею возможности", - сказал Сева Новгородцев.

По его словам, он далек от украинской политики, а в проекте на канале 112 он участвовал дистанционно.

"Я далек от украинской политики, работаю дистанционно, меня пригласили в проект люди на 112 канале, где мы честно работали почти год. Хочу сказать, что за это время никаких личных выпадов по отношению к представителям власти или госструктур мы себе не позволяли - по одной простой причине: нас интересует будущее, нас интересует позитив, создание в Украине такого общественного климата, при котором любым украинцам с любыми украинцами будет свободно, вольготно и комфортно. Пока в стране не будет создан климат всеобщей семьи - страна вперед двигаться не будет", - заявил радиоведущий.

По его словам, ситуация с закрытием трех каналов показалась ему странной и необоснованной.

"Каналы были закрыты по указу, а я привык за 40 лет жизни в Англии, что все делается на основании каких-то претензий, которые были рассмотрены в суде, суд вынес решение, и оно является основополагающим и законополагающим объектом. Тут, как я понимаю, никакого суда не было", - сказал Новгородцев.

По его словам, он понимает журналистов, которые вышли на протест, основанный на чувстве несправедливости, полного волюнтаризма, и того, что "власть своей авторучкой подписывает что хочет, и это приходится выполнять".

"Как я мрачно шутил: не надо гнобить журналистов, потому что они будут писать ваш некролог..." - заявил радиоведущий.

Напомним, журналисты телеканалов ZIk, 112 и NewsOne в знак протеста вышли в эфир с ртами, закленными черной лентой.

Также мы публиковали интервью с телеведущей NewsOne Дианой Панченко, которая рассказала, когда и почему Зеленский принял решение о закрытии каналов.