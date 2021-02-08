Басманный районный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в мошенничестве руководителя ООО "Строй инжиниринг" украинца Александра Хоменко.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

По данным Следственного комитета России, он финансово поддерживал "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Александра Хоменко меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала Софинская.

Ранее, 30 января, СКР предъявил Хоменко заочное обвинение по трем эпизодам совершения преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Также Хоменко объявлен в международный розыск.

Ранее "Страна" рассказывала, что YouTube заблокировал ролик Навального, в котором он звонил своему "отравителю".

Еще мы писали, что штаб Навального отказался от проведения новых протестов в ближайшее время.