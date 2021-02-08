В Москве заочно арестовали украинского спонсора Алексея Навального
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в мошенничестве руководителя ООО "Строй инжиниринг" украинца Александра Хоменко.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
По данным Следственного комитета России, он финансово поддерживал "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Александра Хоменко меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала Софинская.
Ранее, 30 января, СКР предъявил Хоменко заочное обвинение по трем эпизодам совершения преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Также Хоменко объявлен в международный розыск.
Ранее "Страна" рассказывала, что YouTube заблокировал ролик Навального, в котором он звонил своему "отравителю".
Еще мы писали, что штаб Навального отказался от проведения новых протестов в ближайшее время.