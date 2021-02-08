Украина будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить эффективность занимающегося разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей предприятие "Мотор Сич", вокруг китайских инвесторов которого развернулся скандал.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"В украинском правительстве (и это принципиальная позиция президента) один ключевой интерес - "Мотор Сич" должно оставаться эффективным, прибыльным и динамичным предприятием. Мы не можем позволить любых шагов, которые разрушат "Мотор Сич". Потому что это не просто завод. Это, по сути, город в городе. У него огромная социальная нагрузка", - заявил Кулеба.

Министр прокомментировал получение МИД ноты от Пекина относительно ситуации вокруг "Мотор Сичи".

"В ней была высказана позиция правительства Китая относительно последних событий вокруг "Мотор Сичи". Раскрывать содержание этой ноты я не буду, потому что это особенность дипломатической переписки.

Но я могу сказать две вещи. Первое. Китай является для нас очень важным партнером. И мы будем делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения", - заявил Кулеба.

Он добавил, что китайская компания и ее владельцы, претендующие на "Мотор Сич" - это частные компании.

"Это не государственные компании китайские. Поэтому давайте разграничим межгосударственные отношения Украина - Китай и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в "Мотор Сич". Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка становится более четкой", - сказал Кулеба.

Ранее Зеленский в интервью категорически заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому стать владельцем контрольного пакета акций "Мотор Сич" (не продавать ее китайцам требуют от Украины американцы). "Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", - пообещал Зеленский.

Также "Страна" приводила реакцию на санкции Зеленского китайских инвесторов "Мотор Сичи".

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