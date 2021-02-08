В Офисе президента (ОП) прокомментировали возможную смену правительства в Украине.

Об этом рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает "Интерфакс-Украина".

В частности, сообщается, что вопрос смены премьер-министра пока не стоит на повестке дня.

"Я опровергаю информацию о каких-то консультациях, о смене премьер-министра", - сказал Тимошенко.

Ранее этот вопрос прокомментировали в "Слуге народа". Там отметили, что тот период времени, который провели в кресле премьер и весь Кабинет министров, является беспрецедентным и не позволяет объективно оценить результаты их работы.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также добавил, что премьер в Украине абсолютно адекватный, с ним можно работать, а также он учитывает ошибки, на которые ему указывают.

Ранее "Страна" рассказывала, на кого могут заменить премьера Шмыгаля у Владимира Зеленского.

Также мы писали о том, как Шмыгаль в Раде пообещал не повышать тарифы до конца отопительного сезона.