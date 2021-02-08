Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", потому что сначала Россия должна привить свое население, а потом предлагать другим странам.

Об этом Зеленский заявил в понедельник, 8 февраля, во время форума "Украина 30", отвечая на вопрос, будет ли Украина закупать российскую вакцину, если в Европе признают ее эффективность (а этот вопрос уже обсуждается - например, канцлер Австрии Курц сказал, что готов лично привиться "Спутником" и развернуть его производство в Австрии).

По мнению Зеленского, подтверждением эффективности вакцины была бы глобальная вакцинация населения страны России.

"Что касается "Спутника V", то лучший вариант переубедить мир в качестве твоей вакцины - это введение глобальной вакцинации твоего населения, мне так кажется. Я считаю, что, к сожалению, в Украине пока нет своей вакцины, у россиян есть - это позитивно для их населения. У них около 140 млн людей, поэтому, перед тем как нам предлагать, необходимо обеспечить свое население. Тогда это о лечении, тогда это о вакцинации, тогда это не о политике", - сказал Зеленский.

Украина будет закупать только безопасные вакцины мировых производителей, заявил президент Украины.

"Никакой официальной информации, что российская вакцина дает эффект 91%, ни от ВОЗ, ни от специалистов мировых не существует. Украинцы не кролики, на них экспериментировать нельзя", - заявил Зеленский.

Напомним, что авторитетный международный журнал The Lancet 2 февраля опубликовал промежуточный анализ результатов третьей (последней) фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Установлена эпидемиологическая эффективность вакцины - 91,6%. В журнале отмечают, что испытуемые хорошо переносят введение препарата. После этого в ЕС пошли заявления о возможности регистрации на территории Евросоюза российской вакцины.

Также стоит отменить, что в России уже стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса.

Президент Украины заявил о том, что Украина уже договорилась с китайским производителем, Великобританией и США по поводу поставок вакцин в страну. Кроме того, Зеленский заявил о проблеме с доверием людей к вакцинированию.

"Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верят", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что "готов вакцинироваться вместе с военными, как верховный главнокомандующий".

Президент также сказал, что вакцинация для госслужащих и тех, кто работает с людьми, должна быть, по его мнению, обязательной.

"Если люди работают на государство и контактируют с людьми, вакцинация должна быть обязательной, - врачи, учителя и другие", - заявил Зеленский.

Зеленский также отметил, что Украина получит 10 млн доз вакцины до лета 2021 года.

Напомним, Зеленский заявил, что будет прививаться вакциной Pfizer - возможно, в прямом эфире.

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