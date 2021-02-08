Зеленский попытался объяснить, почему Украина не будет закупать российскую вакцину "Спутник V"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", потому что сначала Россия должна привить свое население, а потом предлагать другим странам.
Об этом Зеленский заявил в понедельник, 8 февраля, во время форума "Украина 30", отвечая на вопрос, будет ли Украина закупать российскую вакцину, если в Европе признают ее эффективность (а этот вопрос уже обсуждается - например, канцлер Австрии Курц сказал, что готов лично привиться "Спутником" и развернуть его производство в Австрии).
По мнению Зеленского, подтверждением эффективности вакцины была бы глобальная вакцинация населения страны России.
"Что касается "Спутника V", то лучший вариант переубедить мир в качестве твоей вакцины - это введение глобальной вакцинации твоего населения, мне так кажется. Я считаю, что, к сожалению, в Украине пока нет своей вакцины, у россиян есть - это позитивно для их населения. У них около 140 млн людей, поэтому, перед тем как нам предлагать, необходимо обеспечить свое население. Тогда это о лечении, тогда это о вакцинации, тогда это не о политике", - сказал Зеленский.
Украина будет закупать только безопасные вакцины мировых производителей, заявил президент Украины.
"Никакой официальной информации, что российская вакцина дает эффект 91%, ни от ВОЗ, ни от специалистов мировых не существует. Украинцы не кролики, на них экспериментировать нельзя", - заявил Зеленский.
Напомним, что авторитетный международный журнал The Lancet 2 февраля опубликовал промежуточный анализ результатов третьей (последней) фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Установлена эпидемиологическая эффективность вакцины - 91,6%. В журнале отмечают, что испытуемые хорошо переносят введение препарата. После этого в ЕС пошли заявления о возможности регистрации на территории Евросоюза российской вакцины.
Также стоит отменить, что в России уже стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса.
Президент Украины заявил о том, что Украина уже договорилась с китайским производителем, Великобританией и США по поводу поставок вакцин в страну. Кроме того, Зеленский заявил о проблеме с доверием людей к вакцинированию.
"Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верят", - сказал Зеленский.
Также президент заявил, что "готов вакцинироваться вместе с военными, как верховный главнокомандующий".
Президент также сказал, что вакцинация для госслужащих и тех, кто работает с людьми, должна быть, по его мнению, обязательной.
"Если люди работают на государство и контактируют с людьми, вакцинация должна быть обязательной, - врачи, учителя и другие", - заявил Зеленский.
Зеленский также отметил, что Украина получит 10 млн доз вакцины до лета 2021 года.
Напомним, Зеленский заявил, что будет прививаться вакциной Pfizer - возможно, в прямом эфире.
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