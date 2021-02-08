YouTube заблокировал видео российского оппозиционера Алексея Навального, в котором он якобы звонил своему "отравителю" .

Это следует из сообщения на странице в YouTube.

Отметим, что на момент блокировки ролик под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" просмотрели 27,6 млн раз.

В ролике Навальный утверждает, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них - Константином Кудрявцевым - и тот фактически подтвердил, что Навального намеревались убить.

В тоже время в ФСБ назвали этот разговор инсценировкой и фальсификацией.

Добавим, что ролик YouTube заблокировал за нарушение авторских прав. Владелец прав - Виаком СиБиЭс, владелец голливудской студии Парамаунт Пикчерз.

Напомним, что Навального посадили на реальный срок - он выйдет из колонии летом, как раз перед выборами президента России.

Также мы писали о том, что в какой из колонии будет отбывать срок Алексей Навальный.