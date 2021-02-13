Завтра украинцы будут отмечать самый романтический праздник в году - День святого Валентина, который считается покровителем всех влюбленных. Традиционно на 14 февраля приходится пик признаний в любви и свадеб.

Парни и девушки дарят друг другу романтические подарки. Некоторыми оригинальными идеями "Страна" делилась в материале про топ-30 оригинальных презентов. История праздника уходит корнями в Древний Рим, где по легенде священник Валентин тайно венчал христиан и был за это казнен.

Французы верят, что в День Валентина птицы ищут себе пару. В Армении влюбленные прыгают через костер, чтобы закалить свои чувства. В Дании - дарят друг другу анонимные валентинки и засушенные белые цветы. Среди англичан популярным подарком являются медвежата Тедди, В Беларуси до недавнего времени традиционно устраивали акции массовых поцелуев. В Нидерландах и Канаде 14 февраля женщина сама может сделать предложение руки и сердца любимому. В Польше устраивают паломничество к мощам святого Валентина, которые покоятся в Познаньской метрополи. В Германии святой Валентин считается покровителем душевнобольных. В США поздравляют всех, кого любят - своих родителей, друзей, бабушек и дедушек.

Подробно об истории Дня влюбленных читай в отдельном материале.

14 февраля принято дарить валентинки, открытки с тайными признаниями в любви, анонимные послания, сладости, цветы. Как посредством соцсетей, интернет-служб, адресной доставки, так и при личных встречах с объектом любви.

Открытки с Днем Валентина

Поздравляю с Днем Валентина, пусть не будет причин для печали, а слезы будут только от счастья! Радости каждый день жизни, иди за мечтой и помни, что я всегда рядом с тобой, что бы ни случилось!

Желаю любить, ценить, прощать, уважать, никого словами не обижать, крепко-крепко близких обнимать и Валентинов день с любимыми встречать!

В Валентинов день дарю тебе эту валентинку, желаю оставайся самой любимой и сладкой, безумно страстной, нежной и милой!

Пусть любовь согревает всегда,

В дни морозные февраля,

Много нежных слов звучит

И от чувств жизнь бурлит!

В февральский день морозный,

Пусть чувства будут беззаботны,

Тепло согревает и ласка,

И жизнь будет словно волшебная сказка.

В День влюбленных желаю искренних и взаимных чувств! Пусть счастье, добро и нежность помогает сохранять ваши чувства еще долгие годы.

Пусть ваша любовь будет бесконечной, поцелуи - горячими, а объятия - нежными!

Пусть любовь в день Валентина придёт,

Будет ночи напролет,

Праздник много радости и счастья подарит,

Достаток будет в доме, везенье не оставит.

В День влюбленных хочу пожелать большой любви, радости и здоровья, везения в судьбе.

Пусть кипят в сердце чувства

И любовью светятся глаза,

Будет место для безумства,

Будут верными друзья.

Бажаю кохання безкрайнього,

Щоб сяяло як місяць ясний в небі,

Нехай почуття ніколи не згасають,

І всього вистачає при потребі!

Нехай любов завжди надає сил та наснаги!

Не будуть страшними проблеми й негоди.

Теплими і ніжними будуть обійми рідних,

Які без зайвих слів приходять на допомогу.

Вітаю з Днем Валентина! Не сумуй ти в цей день наодинці!

І якщо буде краятись серце - я чекаю на дзвінок і зустріч!

Любовь - рецепт от любой болезни и хандры! Желаю, чтобы этого лекарства у тебя было в избытке!

Люблю тебя всем сердцем, моя милая колючка,

И знаю, что ты добрая малышка, а не злючка.