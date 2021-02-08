После закрытия трех оппозиционных украинских каналов сразу несколько источников как в церковных, так и в правительственных кругах сообщили "Стране", что следующий удар власти нанесут по Украинской православной церкви.

По данным источников, будет активизирована работа по имплементации норм принятого еще во времена Порошенко закона, который обязывает переименовать УПЦ в "Русскую православную церковь в Украине". А также будет предпринята попытка отобрать у УПЦ Киево-Печерскую и Свято-Успенскую Почаевскую Лавры.

Эти слухи по просьбе "Страны" прокомментировал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

- Есть ли у вас информация, что в ближайшее время власти планируют реализовать нормы закона о переименовании УПЦ в "РПЦ в Украине"?

- Прямой информации об этом у нас нет. Но подобные опасения присутствуют в религиозной среде. Они обострились после совершенно необдуманных недавних заявлений Алексея Резникова (вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Ред.) и его последних законодательных инициатив. В целом, сегодня у многих развилось ощущение жизни в эпоху пост-правды, когда фундаментальные для общества категории стабильности, законности, справедливости подверглись совершенной инфляции. В таких условиях верующие нашей Церкви очень обеспокоены перспективой для свободы совести в нашей стране.

- Насколько соответствует действительности информация, что у УПЦ могут отобрать Почаевскую и Киево-Печерскую лавры?

- Об этом нередко заявляют различные маргиналы, называющие себя националистами. Думаю, это больше традиционный для них эпатаж, нежели реальные цели. Но если участь, что сегодня в прессе все чаще звучит информация о курировании этих радикальных националистов со стороны государственных силовых структур, то, безусловно, их угрозы нельзя сбрасывать со счетов.

- Насколько по вашему мнению вероятно, что власти предпримут эти действия? И с чем такую активизацию можно связать?



- Практически во все периоды новейшей истории власть в той или иной мере хотела оказывать влияние на Церковь с целью сделать ее рупором для озвучивания своих политических идей. Не раз уже случалось, что когда наша Церковь отказывалась обслуживать политические задачи власти, в ее адрес сыпались угрозы отобрать, запретить, отменить и т.д Но если мы посмотрим на все случаи, когда власть выбирала для себя путь открытой конфронтации с УПЦ, то сразу заметим, что это было признаком приближения ее политической катастрофы.



Так было во времена Ющенко, так было перед уходом Порошенко. Это какие-то очевидные вещи. УПЦ вопреки всем потугам ее врагов, остаётся крупнейшей религиозной организацией в нашей стране. Ее верующие беззащитны в светском понимании этого слова. Они в Украине не могут в полной мере положиться ни на защиту со стороны суда, ни правоохранительных органов. Это, зачастую, и искушает политиков. Они думают, что на Церковь легко влиять. Но политики, будучи в большинстве своём людьми неверующим или малоцерковными, упускают из вида главный церковный фактор - Бога. Именно Он сохранил Церковь даже от террора Сталина. Так что тем, кто хочет с нашей Церковью бороться, придется превзойти и такого исторического персонажа.

- Что Церковь планирует предпринять для защиты, в случае если подобные действия против УПЦ будут реализованы?

- Наша Церковь уже много чего испытала от властей за последние десятилетия. Ни один человек не понёс наказание за избиения наших верующих, не говоря уже об оскорблениях и дискриминации. Никто не компенсировал материальный урон, наносимый действиями радикалов. Но наша вера - это наша сила. Бог нам всегда помогает. Посмотрите на статистику: там где у нас отобрали храмы, местные церковные общины построили себе новые храмы, ещё лучшие. А на отобранных храмах все больше висят замки - там некому молиться. Их не для молитвы отбирали, а для грубого политического пиара.