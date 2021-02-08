Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать Украине вакцины от коронавируса.

Об этом она заявила в понедельник, 8 февраля, во время открытия форума "Украина 30".

"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС - самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен заявила, что с начала пандемии Евросоюз поддерживал украинцев.

"Мы присылали маски, аппараты ИВЛ, а также перевели 200 млн евро на поддержку вашего бизнеса во время локдауна", - заявила она.

Напомним, на форуме "Украина 30" Зеленский заявил, что будет прививаться вакциной Pfizer - возможно, в прямом эфире.

Также мы писали о том, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.