Сегодня, 8 февраля, на форуме президент Зеленский ответил на вопрос о российской вакцине Спутник.

Об этом он рассказал на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

На вопрос о том, если в Европе признают ее эффективность вакцины, пересмотрит ли он своё отношение к этой вакцине, Зеленский ответил парадоксально: пусть сначала Россия привьёт своё население, а потом уже кому-то эту вакцину предлагает. А там мол посмотрим.

Отметим, что, во-первых, в России массово прививают население своей вакциной ещё с декабря.

Во-вторых, Россия предлагала Украине производить вакцину на предприятии в Харькове.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что Венгрия первой в Евросоюзе одобрила использование российской вакцины "Спутник V".