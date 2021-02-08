Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение масштабных форумов в Украине приуроченных к празднованию 30-й годовщины со Дня Независимости нашей страны. По его словам, такие мероприятия будут проходить каждую неделю.

Об этом глава государства заявил в ходе выступления на форуме "Украина 30", трансляция ведется в YouTube.

"Сегодня происходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности, международных экспертов, украинских экспертов, ученых, журналистов", - заявил Зеленский.

По его словам в ходе форумов, кроме темы коронавируса, будут обсуждать такие вопросы, как: безопасность и оборона, мир и войне, Крым и Донбасс, коммунальные тарифы, судебная и антикоррупционная система, сельское хозяйство, диджитализация, инфраструктура, образование, наука, культура и спорт, медицина, социальная сфера, украинская промышленность, экология, местное самоуправление и много других важных вопросов.

"...Те вещи, которые являются опорой нашей независимости. В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину ее получения. Не только один день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа, поверьте, будет для Украины беспрецедентным", - добавил президента.

Напомним, 8 февраля в Киеве проходит форум "Украина 30", в рамках которого обсуждаются темы борьбы с коронавирусом и вакцинации, а также многое другое.

Также мы рассказывали, что в эфире этого мероприятия Зеленский заявил, что будет прививаться вакциной Pfizer.