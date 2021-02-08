В Киеве впервые за почти полгода за сутки коронавирусом заразились всего 88 человек. В прошлый раз о таком же количестве новых пациентов сообщалось 18 августа 2020 года.

Об этом в понедельник, 8 февраля, в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня, по данным Кличко, в столице подтверждено уже 130 324 случая коронавируса. Из них 2 447 оказались летальными (+5 за сутки). 79 624 пациентов с Covid-19 выздоровели (+114).

Среди новых пациентов:

44 женщины в возрасте от 18 до 80 лет,

42 мужчины в возрасте от 22 до 84 лет,

1 девочка в возрасте 1 год,

1 мальчик 7 лет.

В Киеве вчера госпитализировали 14 человек. Больше всего случаев, по данным Кличко, обнаружили в Дарницком (54) и в Соломенском (13) районах.

Отметим, что по сравнению со вчерашним днем, когда сообщалось о 197 зараженных киевлянах, число новых случаев Covid-19 в столице сократилось более чем в два раза.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 8 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 141 человека.

Также мы писали о том, что в 17 регионах Украины за сутки коронавирусом заразились меньше 100 человек.