В понедельник, 8 февраля журналисты телеканалов ZIk, 112 и NewsOne сначала вышли в эфир с заклеенными черной лентой ртами из-за остановки вещания каналов, а после более 400 сотрудников каналов устроили акцию протеста в Киеве против ограничения свободы слова в Украине. Поддержать их вышли более тысячи зрителей.

Об этом пишет "112.ua".

Протестующие выстроились в длинную цепь на Парковой аллее, что неподалеку от КВЦ "Парковый", где сегодня начался объявленный президентом Владимиром Зеленским форум-марафон по коронавирусу.

В руках журналисты держат плакаты с такими названиями: "Ким Чен Зе", "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы", а также много других.

Съемочные группы телеканалов попытались зайти на мероприятие, где будет присутствовать и президент, однако их не впустила охрана, объяснив это тем, что "журналистов нет в списках".

Зато к месту проведения акции пришли ультрапраывые из Нацкорпуса, которые оскорбляют и провоцируют журналистов.

Напомним, ранее руководство и журналисты закрытых по решению СНБО телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK обнародовали обращение в дипломатические миссии в Украине и организации, которые специализируются на защите прав журналистов.

Также ранее "Страна" разбиралась, как закрытие оппозиционных телеканалов отразилось на отношении к Зеленскому в одном из регионов Украины.