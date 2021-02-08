В понедельник, 8 февраля, администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о возобновлении сотрудничества с Советом ООН по правам человека, из которого Штаты вышли при Трампе летом 2018 года.

Об этом со ссылкой на официальных лиц США сообщает АР.

О решении вернуться в Совет ООН по правам человека должны объявить госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве. Вашингтон вернется в штаб-квартиру организации в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы со временем добиться избрания полноправным членом.

"Это решение отменяет очередной отход от эпохи Трампа от многосторонних организаций и соглашений", - сказано в сообщении.

В то же время решение может вызвать критику со стороны консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества.

Напомним, администрация Трампа в 2018 году объявила о выходе США из Совета ООН по правам человека из-за предвзятого отношения к Израилю и отсутствия реформ.

Также мы писали о том, что в ООН отреагировали на выход США из Совета по правам человека. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что предпочел бы, чтобы США остались в Совете по правам человека.