Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас намерен собрать подписи с требованием отставки главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля. Причиной этому послужило то, что верховный представитель ЕС побывал с рабочим визитом в Москву и встречался там с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщила газета Postimees.

По данным издания, после того, как Террас соберет подписи он планирует передать письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"В настоящее время у нас уже более 20 сторонников, включая очень важных людей. Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", - добавил Террас.

Также эстонские евродепутаты Рихо Террас, Урмас Паэт, Андрус Ансип, Яак Мадисон, Марина Кальюранд и Свен Миксер осудили визит Борреля. Яна Тоом частично разделила разочарование своих коллег и заявила, что это был вопрос политического прагматизма и ключевым словом визита была вакцина.

В то же время по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и что Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

"Агрессивно настроенная пресс-конференция и высылка трех европейских дипломатов во время моего визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели пользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление", - написал Боррель в своем блоге.

Ранее мы писали, что Боррель был в рабочим визитом в Украине и встречался в президентом Владимиром Зеленским.