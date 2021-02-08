Утром в понедельник, 8 февраля, журналисты трех закрытых оппозиционных каналов ZIk, 112 и NewsOne вышли в эфир с заклеенными ртами в знак протеста против ограничения на свободу слова.

Также сотрудники трех телеканалов пришли к бизнес-центру "Парковый", где сейчас должен начаться объявленный президентом Владимиром Зеленским форум-марафон по коронавирусу. Туда приедет сам глава государства, а также и.о. посла США Кристина Квин.

На месте уже много правоохранителей.

К бизнес-центру "Парковый", где начинается ковид-форум с участием президента и куда пришли журналисты трех вышеупомянутых каналов, направляются представители ультраправой партии "Национальный корпус".

Фото: "Страна"

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина.

Управление Организации объединенных наций по правам человека выразило обеспокоенность и считает, что закрытие телеканалов свободе выражения мнения в Украине.