Украина, похоже, определилась, какие вакцины будут доминировать в государственных закупках.

После того как поставки вакцин Минздрав передал британской организации Crown Agency, та вышла на подписание контракта с британской же компанией AstraZeneka, а также с американской Novavax (мы о ней уже подробно рассказывали). Всего речь о 12 миллионах доз.

Эту информацию сегодня подтвердил и президент в интервью украинским телеканалам. Зеленский назвал еще две вакцины, которые могут поступить в Украину, - китайская Coronavac и американская Pfizer.

Но пока основной можно считать британскую AstraZeneka - она уже массово поставляется по всему миру. Тогда как Pfizer нам обещают мизерными дозами, а Novavax еще не прошла третий этап испытаний. Китайский же контракт заявлялся на уровне двух миллионов доз, тогда как "Астры" обещают купить гораздо больше.

При этом и сама AstraZeneka - довольно проблемная вакцина.

У нее пока наиболее низкая эффективность среди западных аналогов - 82%. А в последнее время многие страны отказываются колоть ее пожилым людям. Хотя это основная группа риска по тяжелым последствиям от коронавируса.

"Страна" разбиралась, чего Украине ждать в ближайшее время от вакцинации в целом и препарата AstraZeneka в частности.

Что заявил Зеленский о вакцинации

Сегодня президент Украины поучаствовал в форуме "Украина 30", где обсуждаются проблемы коронавируса. Там он дал короткое интервью украинским телеканалам. Говорили только о коронавирусе.

Зеленский, как уже упоминалось, назвал четыре основные вакцины, которые ждет Украина. И озвучил примерную очередность: первой в Украину должна прибыть партия вакцины Pfizer в количестве двухсот доз. Они пойдут для украинских врачей.

"Пфайзером" Зеленский пообещал вакцинироваться сам - чтобы показать пример тем украинцам, которые не хотят прививаться. Также он планирует привить своих родителей - как пример пожилых людей.

Какой вакциной будут колоться мама и папа президента - неизвестно. Но логике - это не Pfizer, который предназначен, по словам Зе, пока только для врачей и для военных (президент сказал, что будет вакцинироваться на правах главнокомандующего).

Впрочем, "Пфайзера" может со временем стать больше - Зеленский анонсировал свою встречу с представителем компании в Киеве.

Во-вторую очередь - уже миллионными партиями - будет поставляться AstraZeneka. В целом за февраль Украина планирует получить первый миллион вакцин от разных производителей. А до лета - еще несколько миллионов доз. И до начала 2022 года Зеленский хочет вакцинировать большую часть взрослых украинцев.

По словам президента, все, кто работает в госсекторе, должны будут вакцинироваться обязательно - то есть в принудительном порядке.

Хотя сейчас это в законах не прописано, Зеленский пообещал, что поручит Кабмину разработать данную норму.

Что же до российской вакцины, то Зеленский отверг ее закупку, заявляя, что ее эффективность не доказана (хотя недавно профильный научный журнал Lancet заявил о 91% эффективности "Спутника", да и в Европе говорят, что готовы его запустить в производство, как только регуляторные органы дадут на это добро). Также президент посоветовал Москве сначала вакцинировать все население России, а потом предлагать вакцину остальным.

Странный аргумент, учитывая, что РФ начала вакцинацию своего населения еще в декабре. Да и остальные страны-производители ведут поставки по всему миру, хотя их население, конечно, еще тотально не вакцинировано.

Например, AstraZeneka, которая, несмотря на массу скандалов и вопросов, является самой контрактуемой вакциной в мире. Разберемся, что сейчас происходит с этим препаратом и какую его версию привезут в Украину.

AstraZeneka не подходит для пенсионеров

Большинство стран Европы недавно отказались колоть британскую прививку от коронавируса людям пожилого возраста.

Официально такие решения приняты уже в восьми государствах - Греции, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах, Польше, Италии. Как видим, в списке почти весь Евросоюз.

Предельный возраст разнится в зависимости от страны. В большинстве из них запрещено колоть "Астру" людям старше 65 лет. А Испания, Италия и Бельгия ввели правило, что прививать можно не позже 55 лет.

Такие ограничения были заложены в эту вакцину изначально. Когда Европейское агентство лекарственных средств издавало разрешение на применение вакцины, оно уточнило, что испытания проводились на людях младше 55 лет. И эффективность препарата для более старшего возраста неизвестна.

При этом агентство тогда все равно рекомендовало AstraZeneka для использования всем без разбору - аргументируя это тем, что аналогичные вакцины показали хороший имунный ответ у более пожилых людей.

Однако у европейских государств оказалось иное мнение. Еще в январе немецкая пресса сообщила, что у людей старше 65 лет "Астра" дает иммунитет лишь в десяти процентах случаев. В компании это опровергали. Но после испытаний Европа, как видим, начала отказываться от "Астры" для пожилых людей.

Сейчас этот вопрос рассматривают и в других странах - ученые в Австралии предложили правительству пересмотреть планы по "АстраЗенеке". Говорится, что она недостаточно эффективна для того, чтобы сформировать у населения коллективный иммунитет.

При этом страны Запада, как правило, могут заменить эту вакцины более эффективными - например "Пфайзером" или "Модерной". Украина же не может похвастаться массовой закупкой указанных препаратов.

В Украине власти не указывают никаких возрастных ограничений для "АстраЗенека". То есть пока ее готовятся колоть всем. Учитывая, что примерно треть украинского населения - пенсионеры (11,3 миллиона человек) - получается, что без защиты может остаться самая уязвимая категория.

И, конечно, в этом случае речи о коллективном иммунитете в Украине быть не может.

Не помогает против новых штаммов

Еще одна слабость "Астры" - это ее неустойчивость против мутирующих штаммов коронавируса.

Недавно издание Financial Times опубликовало результаты исследования института Оксфорда (где разработана "АстраЗенека") и ученых из ЮАР. Те протестировали две тысячи человек и пришли к выводу, что против одного из новых штаммов эта вакцина не работает.

Речь о мутации E484K, которая развивается в Африке и Латинской Америке. Правда, в компании "АстраЗенека" на это заявили, что исследование охватило слишком выборочный круг людей. Поэтому воспринимать его итоги всерьез нельзя.

В то же время есть факты, которые говорят против британской компании. Оксфордский институт после публикации FT заявил, что будет работать над тем, чтобы вакцина могла справляться с новыми штаммами (то есть сейчас не справляется). И обещает закончить работу к осени.

Поэтому в ЮАР официально отложили вакцинацию "Астрой". Вместо них в ближайший месяц африканское государство будет прививаться вакцинами Pfizer и Johnson & Johnson.

Казалось бы, речь только об одном штамме. Но коронавирус постоянно мутирует, и кто знает, пригодятся ли закупленные Украиной миллионы доз, если в стране начнет бушевать новый подвид "короны".

В этом смысле логичнее было бы обратить внимание на вакцины, которые пока являются универсальными. Но, видимо, верность британским партнерам, которые монополизировали украинские лекарственные закупки, не оставляет иного выбора, чем спорная AstraZeneka.

Какая версия AstraZeneka приедет в Украину?

В пятничном сообщении Офиса президента говорится, что в Украину будут поставлять вакцину, произведенную по лицензии в Индии.

У Зеленского ее назвали AstraZeneka. Однако на сайте компании-производителя Serum Institute такой продукт не указан. Он не производится ни в самой Индии, ни на заводах компании за рубежом.

Единственная вакцина от коронавируса, которую делает Serum Institute, называется Covishield ("Щит от ковида").

Объяснение в том, что под этой торговой маркой производится вакцина, которая делается по формуле от AstraZeneka. Однако, если быть до конца корректными, то в Украину прибудет в таком случае вакцина Covishield, а не AstraZeneka.

Более того, в спецификации товара на сайте производителя указывается, что Serum Institute производит свою вакцину, а компания AstraZeneka - свою. Хотя и говорится, что у них общий принцип действия. Но подчеркивается, что "Астру" делают на мощностях самой AstraZeneka.

То есть в Украину готовятся поставлять аналогичную, но все же индийскую вакцину. А не "чистую" "АстраЗенека".

Это значит, что у Зеленского, сообщив о прибытии в страну "британской вакцины" выдали желаемое за действительное. Или же не раскрыли всех данных (возможно, специально для Украины заказали партию "Астры" на индийском предприятии).

Но вернемся к индийскому "Ковишилду". Как пишет американское издание The New York Times, эта версия "АстраЗенеки" предназначена для бедных стран.

"Covishield будет составлять значительную часть вакцин, распространяемых Covax в странах со средним и низким уровнем доходов", - говорится на сайте газеты.

Однако, напомним, что Украина данную вакцину получит не только в рамках бесплатной помощи от Covax, но и за деньги - по контракту, который заключает британский посредник Crown Agents.

При этом разницу между индийским "Ковишилдом" и "нормальной" "Астразенекой" украинские власти не разъясняют. А она как минимум в цене. За дозу индийской вакцины производитель просит в минимальном варианте около 200 рупий (2,74 доллара). Доза же британского препарата обойдется в 4-5 долларов.

Это цены примерные, в украинском контракте они могут вырасти. Но соотношение в общем понятное. То есть, Украина получит дешевую версию "АстраЗенеки", которая вообще продается под иной торговой маркой. И скорее всего различается по качеству, раз предназначена для бедных стран.

Ведь если бы продукт был полностью идентичный, то скорее всего и производился бы под тем же наименованием - или хотя бы по той же цене.

Отметим, что для Евросоюза AstraZeneka делает вакцины на других заводах.

Так, в конце января агентство Reuters сообщило о сокращении запланированных поставок "АстраЗенеки" в ЕС - причем сразу на 60%. Это произошло из-за проблем на заводе французской фармацевтической компании Novasep в Бельгии, которая делает ампулы "АстраЗенеки" для Западной Европы.