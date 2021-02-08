Бывший президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил мнение, что в случае обстрелов со стороны противника, которые участились в последние дни, украинские военные должны действовать зеркально, то есть стрелять в ответ.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже с 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это провокация не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Также он рассказал, почему украинская сторона должна так реагировать. Кравчук считает, что на действия противника должна быть соответствующая реакция.

"Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки – это признак нашей слабости", - добавил Кравчук.

Напомним, днем ранее "Страна" сообщала, что на линии фронта на Донбассе началось обострение - миссия ОБСЕ за сутки насчитала восемь случаев нарушения перемирия.

Также мы писали, что на Донбассе за сутки 13 раз нарушали перемирие, двое украинских военных погибли.