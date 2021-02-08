Аккаунт Министерства иностранных дел России в аннексированном Крыму в Twitter признали официальным. Администрация соцсети пометила его галочкой.

Галочка появилась на аккаунте в воскресенье, 8 февраля. Такие отметки предоставляются страницам, которые являются верифицированными и официальными.

"Эта учетная запись была проверена, потому что она занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей", - сказано в комментарии к отметке.

Отметим, что профиль "МИД РФ в Крыму" появился в марте 2015 года, спустя год после аннексии полуострова.

В украинском сегменте на ситуацию уже отреагировали. В топе хештегов появились #TwitterSupportsTerorrism (Twitter поддерживает терроризм) и #CrimeaIsUkraine.

Напомним, ранее Twitter снял ограничения с аккаунта вакцины "Спутник V".

Также мы писали о том, что Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США.