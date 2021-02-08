Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном на четвертый день его пребывания на посту и обсуждал с ним возможность разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. Однако пока непонятно, когда этот разговор может состояться.

Об этом Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос, когда состоится телефонный разговор между президентами Украины и США, Кулеба заявил, что это произойдет, когда будет достигнута соответствующая договоренность.

"Если интересоваться американской политикой, не искать конспирологию, а просто следить за американской политикой, то видно, что президент Байден сейчас сосредоточен на внутренних американских вопросах, и количество его контактов с мировыми лидерами очень ограничено", - сказал Кулеба.

Также он сообщил, что поднимал этот вопрос в ходе разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Но, например, господин Блинкен сразу в разговоре (это не будет секретом, если я скажу) отметил, что он хотел как можно раньше поговорить с Украиной. Так и произошло. На четвертый день его пребывания в офисе. Это политический сигнал о приоритетности Украины и о важности Украины для США. Мы этот сигнал очень ценим. Я поднял вопрос разговора лидеров. Безусловно, и это очевидно, что они должны поговорить. Очевидно, что они поговорят. Но сейчас президент Байден занимается вопросами внутриполитической повестки дня. Мы будем искать дату, когда контакт между ними произойдет. Это дипломатическими путями будет отработано", - заявил глава МИД.

Напомним, Зеленский надеется, что Байден пригласит его на встречу в Белый дом.

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