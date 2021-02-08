В понедельник, 8 февраля, Украину засыпает снегом. При этом на западе и юге при минусовой температуре идет дождь, так что на дороге образовалась гололедица. Спасатели просят водителей без лишней надобности не выезжать на дороги.

Собрали данные. что сейчас происходит с погодой и ситуацией на дорогах, а также, какой прогноз на ближайшие дни.

Что сейчас с погодой

По данным Укргидрометцентра, снег разной интенсивности идет практически по всей Украине. Пи этом в Закарпатской области, на юге (Одесса, Николаев, Херсон), в Запорожье - идет дождь и мокрый снег. Наиболее значительные осадки в центре, на севере, в западных областях. На востоке - сильный ветер.

Метеорологическое предупреждение на 08.02.2021

ГОсЧС предупредил водителей об ухудшении погодных условий, что может привести к пробкам и остановке транспорта на дрогах.

8 февраля в западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях значительный снег, ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см).

На Прикарпатье и в южных областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье значительный дождь (уровень опасности - желтый).

На дорогах гололед!

"Воздержитесь от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега!" - обратились в владельцам автотранспорта в ГосЧС.

Ситуация на дорогах

На дорогах в столице и на подъездах уже образовались пробки. Утром Киев сковали 9-балльные пробки.

Экс-нардеп Виталий Куприй утром обнародовал видео пробки, которая образовалась в Буче, Ирпене, Гостомеле и частично на Варшавской трассе. По его словам, автомобили растянулись на 6-7 километров.

По данным Укравтодора, по состоянию на 06:00 снег умеренной интенсивности шел в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях, где в течение ночи выпало от 3 до 15 см снега.

Небольшой снег был в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Херсонской и Харьковской областях.

В Николаевской области шел снег с дождем при минусовой температуре на покрытие сразу образовалась гололедица.

Средняя температура воздуха на большей части территории страны составляет -7...-13, в Черниговской и Сумской -12...-18, в Одесской области -10...+ 4.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в южных областях местами гололедица.

На перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей шел дождь. Покрытие дорог мокрое, в Ивано-Франковской области на Вышковском перевале - заснеженное. Температура воздуха -7...0.

Пока о перекрытии дорог не сообщается, но сегодня ночью был ограничен въезд фур во Львовской области.

Когда закончится снег. Прогноз на ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, снег будет идти в понедельник, 8 февраля. Во вторник, обещают морозную пасмурную погоду.

10 февраля (среда) небольшой снег будет в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой области. Мокрый снег и дождь - в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях.

11 февраля (четверг) обильный снег обещают на западе - Луцкая, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области. На Закарпатье - дождь и мокрый снег.

Также снег обещают в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской области. Мокрый снег - в Кропивницком, Днепре, Донецке и Луганске.

12 февраля (пятница) небольшой снег будет сыпать в центре и на севере, на востоке - дождь и мокрый снег.