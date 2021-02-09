9 февраля - 28-й лунный день, убывающая Луна в Козероге. Это самый благоприятный день месяца для решения различных проблем. Постарайтесь быть в приподнятом настроении в этот гармоничный и светлый период, когда все будет удаваться.

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9 февраля важно избегать ссор и разрушительных действий, а также негативных мыслей. Ни в коем случае не злиться, не мстить, не таить внутри обиду. Тем знакам Зодиака, которые видят насквозь окружающих, придется проявить свои актерские данные, чтобы даже противников воспринимать легко. Речь идет об Овнах, Раках, Львах и Весах.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Энергия Овнов всегда видна в глазах - это самый мощный и прямолинейный взгляд. У многих знакомых этого знака может сложиться впечатление, что Овен будто рентгеном пронзает всю вашу сущность, читает мысли как открытую книгу, играет на эмоциях и умело манипулирует чувствами. Однако этому представителю Зодиака чересчур опасно чувствовать себя во всем победителем. Тогда его поведение становится высокомерным. И тем сложнее признавать свои ошибки и просчеты.

Рак (22 июня - 22 июля)

Раки не могут скрыть страх, любовь, негодование и ненависть. Эти эмоции легко прочитать в их взгляде. Ради успеха в делах этому знаку необходимо научиться вознаграждать коллег и знакомых, не ожидая ничего взамен. Если вы будете способны развивать в себе альтруизм, не скрывая от близких важной информации, ваша жизнь быстро измениться в лучшую сторону. Постарайтесь не смотреть свысока на тех людей, кто работает руками, ведь вам тоже иногда полезно прикасаться к земле, металлу, мастерить что-то из дерева. Это успокаивает и развивает концентрацию, позволяет полнее ощущать жизнь.

Лев (23 июля - 23 августа)

Львы - обладатели самого царственного взгляда. Они полны собственного достоинства и склонны к импульсивности. Силу своих обидчиков они могут преувеличивать, поэтому способны нападать без предупреждения и отвечать пакостью на действия противника, чтобы поставить их на место. Например, с помощью острот и категоричных высказываний они могут серьезно ранить окружающих за один намек на скрытую агрессию по отношению к ним.

Весы (24 сентября - 23 октября)

У Весов очень выразительные глаза. Зачастую это оценивающий, спокойный и взвешивающий взгляд, который может рассекретить скрытые мысли оппонентов. Умение видеть людей насквозь - не магия, а тонкое искусство профайлинга, которое помогает определять ложь и предотвращать любое манипулирование с представителями этого земного знака. За счет этого Весы могут предугадывать поведение окружающих и выстраивать эффективную коммуникацию.

Как писала "Страна", в феврале представителей 12-ти знаков Зодиака ждет Китайский новый год, четыре плохих дня и ретроградный Меркурий.

Ретроградное движение Меркурия началось 30 января и продлится до 21 февраля. В этот период нужно меньше волноваться, обратить внимание на точность информации, присмотреться к деталям, отказаться от спонтанных решений и покупок.