В Украине коронавирусом за сутки заразился 2 141 человек. Фото: "Страна"

В Украине, где за прошлые сутки 2 141 человек заразился коронавирусом, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 1 246 990.

Об этом 8 февраля в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях. В 17 регионах Украины менее 100 новых случаев коронавируса. Меньше всего новых пациентов зафиксировали в Кировоградской области - там за сутки заразились всего 4 человека.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки: 

Киев - 88 случаев;

Винницкая область - 123 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 156 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 176 случаев;

Закарпатская область - 133 случая;

Запорожская область - 59 случаев;

Ивано-Франковская область - 398 случаев;

Киевская область - 97 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 119 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 61 случай;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 45 случаев;

Сумская область - 54 случая;

Тернопольская область - 74 случая;

Харьковская область - 35 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 24 случая;

Черкасская область - 53 случая;

Черновицкая область - 143 случая;

Черниговская область - 46 случаев.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки

Напомним, Китай одобрил вакцину против коронавируса Sinovac Biotech, которую ранее закупила Украина.

Также мы писали о том, что в мире от коронавируса привились больше человек, чем заразились с начала пандемии.

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