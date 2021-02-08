В Украине, где за прошлые сутки 2 141 человек заразился коронавирусом, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 1 246 990.

Об этом 8 февраля в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях. В 17 регионах Украины менее 100 новых случаев коронавируса. Меньше всего новых пациентов зафиксировали в Кировоградской области - там за сутки заразились всего 4 человека.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

Киев - 88 случаев;

Винницкая область - 123 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 156 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 176 случаев;

Закарпатская область - 133 случая;

Запорожская область - 59 случаев;

Ивано-Франковская область - 398 случаев;

Киевская область - 97 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 119 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 61 случай;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 45 случаев;

Сумская область - 54 случая;

Тернопольская область - 74 случая;

Харьковская область - 35 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 24 случая;

Черкасская область - 53 случая;

Черновицкая область - 143 случая;

Черниговская область - 46 случаев.

Напомним, Китай одобрил вакцину против коронавируса Sinovac Biotech, которую ранее закупила Украина.

Также мы писали о том, что в мире от коронавируса привились больше человек, чем заразились с начала пандемии.