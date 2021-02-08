В 17 регионах Украины за сутки коронавирусом заразились меньше 100 человек. Статистика Минздрава
В Украине, где за прошлые сутки 2 141 человек заразился коронавирусом, общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 1 246 990.
Об этом 8 февраля в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях. В 17 регионах Украины менее 100 новых случаев коронавируса. Меньше всего новых пациентов зафиксировали в Кировоградской области - там за сутки заразились всего 4 человека.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
Киев - 88 случаев;
Винницкая область - 123 случая;
Волынская область - 45 случаев;
Днепропетровская область - 156 случаев;
Донецкая область - 28 случаев;
Житомирская область - 176 случаев;
Закарпатская область - 133 случая;
Запорожская область - 59 случаев;
Ивано-Франковская область - 398 случаев;
Киевская область - 97 случаев;
Кировоградская область - 4 случая;
Луганская область - 14 случаев;
Львовская область - 119 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 61 случай;
Полтавская область - 32 случая;
Ровенская область - 45 случаев;
Сумская область - 54 случая;
Тернопольская область - 74 случая;
Харьковская область - 35 случаев;
Херсонская область - 19 случаев;
Хмельницкая область - 24 случая;
Черкасская область - 53 случая;
Черновицкая область - 143 случая;
Черниговская область - 46 случаев.
Напомним, Китай одобрил вакцину против коронавируса Sinovac Biotech, которую ранее закупила Украина.
Также мы писали о том, что в мире от коронавируса привились больше человек, чем заразились с начала пандемии.