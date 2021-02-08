В польском городе Краков власти вдохновились идеей Львова и приняли решение использовать кофейную гущу для посыпания парковых дорожек во время гололеда.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба подразделения по вопросам озеленения Кракова.

"Вдохновленные львовянами, также хотим экспериментально использовать кофейную гущу для посыпания дорожек и аллей в одном из наших парков Кракова. Мы просим все кофейни в Кракове, если они хотят принять участие в этом эксперименте, связаться с нами", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее во Львове власти попробовали использовали гущу в парке "700-летия Львова". Они надеются, что это будет отличное экономическое и экологическое решение, так как кофейни могут предоставлять данный ресурс абсолютно бесплатно.

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